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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
522 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN SOUTHEAST MICHIGAN

BAY                   GENESEE               HURON
LAPEER                LENAWEE               LIVINGSTON
MACOMB                MIDLAND               MONROE
OAKLAND               SAGINAW               SANILAC
SHIAWASSEE            ST. CLAIR             TUSCOLA
WASHTENAW             WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ALMONT, ANN ARBOR, BAD AXE,
BAY CITY, BRIGHTON, BROWN CITY, CANTON, CARO, CASEVILLE,
CASS CITY, CROSWELL, DEARBORN, DECKERVILLE, DURAND, FERNDALE,
FLINT, FOWLERVILLE, HARBOR BEACH, HOWELL, IMLAY CITY,
LAMBERTVILLE, LAPEER, LEXINGTON, LINCOLN PARK, LIVONIA, MARLETTE,
MARYSVILLE, MAYVILLE, MIDLAND, MILLINGTON, MONROE, NOVI, OWOSSO,
PIGEON, PONTIAC, PORT HURON, REDFORD, REESE, ROYAL OAK, SAGINAW,
SANDUSKY, SEBEWAING, SOUTHFIELD, ST. CLAIR SHORES,
STERLING HEIGHTS, TAYLOR, TEMPERANCE, TROY, UBLY, VASSAR, WARREN,
WATERFORD, AND WESTLAND.

Party on McCarty postponed because of potentially strong storms

  • 0

Thursday, June 15 will begin the concert series Party on McCarty and Lara Morgrette tells us what to expect each night this season.

SAGINAW TOWNSHIP, Mich. (WJRT) - Organizers of the Party on McCarty Summer Concert Series have canceled tonight's event because of the potential for strong storms.

Tonight's Motown-themed event is being postponed until Aug. 10.

The next event will be on July 27.

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