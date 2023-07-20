Party on McCarty postponed because of potentially strong storms

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
522 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN SOUTHEAST MICHIGAN
BAY GENESEE HURON
LAPEER LENAWEE LIVINGSTON
MACOMB MIDLAND MONROE
OAKLAND SAGINAW SANILAC
SHIAWASSEE ST. CLAIR TUSCOLA
WASHTENAW WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ALMONT, ANN ARBOR, BAD AXE,
BAY CITY, BRIGHTON, BROWN CITY, CANTON, CARO, CASEVILLE,
CASS CITY, CROSWELL, DEARBORN, DECKERVILLE, DURAND, FERNDALE,
FLINT, FOWLERVILLE, HARBOR BEACH, HOWELL, IMLAY CITY,
LAMBERTVILLE, LAPEER, LEXINGTON, LINCOLN PARK, LIVONIA, MARLETTE,
MARYSVILLE, MAYVILLE, MIDLAND, MILLINGTON, MONROE, NOVI, OWOSSO,
PIGEON, PONTIAC, PORT HURON, REDFORD, REESE, ROYAL OAK, SAGINAW,
SANDUSKY, SEBEWAING, SOUTHFIELD, ST. CLAIR SHORES,
STERLING HEIGHTS, TAYLOR, TEMPERANCE, TROY, UBLY, VASSAR, WARREN,
WATERFORD, AND WESTLAND.