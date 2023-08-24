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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
656 IN EFFECT UNTIL 1 AM EDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN SOUTHEAST MICHIGAN

BAY                   GENESEE               HURON
LAPEER                LENAWEE               LIVINGSTON
MACOMB                MIDLAND               MONROE
OAKLAND               SAGINAW               SANILAC
SHIAWASSEE            ST. CLAIR             TUSCOLA
WASHTENAW             WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ALMONT, ANN ARBOR, BAD AXE,
BAY CITY, BRIGHTON, BROWN CITY, CANTON, CARO, CASEVILLE,
CASS CITY, CROSWELL, DEARBORN, DECKERVILLE, DURAND, FERNDALE,
FLINT, FOWLERVILLE, HARBOR BEACH, HOWELL, IMLAY CITY,
LAMBERTVILLE, LAPEER, LEXINGTON, LINCOLN PARK, LIVONIA, MARLETTE,
MARYSVILLE, MAYVILLE, MIDLAND, MILLINGTON, MONROE, NOVI, OWOSSO,
PIGEON, PONTIAC, PORT HURON, REDFORD, REESE, ROYAL OAK, SAGINAW,
SANDUSKY, SEBEWAING, SOUTHFIELD, ST. CLAIR SHORES,
STERLING HEIGHTS, TAYLOR, TEMPERANCE, TROY, UBLY, VASSAR, WARREN,
WATERFORD, AND WESTLAND.
breaking

Severe Thunderstorm Watch issued for parts of Mid-Michigan

  • Updated
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Severe Thunderstorm Watch

A Severe Thunderstorm Watch has been issued for parts of the ABC12 viewing area.

MICHIGAN (WJRT) -  A Severe Thunderstorm Watch has been issued for most of the ABC12 viewing area until 1 a.m. Fri., Aug. 25.

The Severe Thunderstorm Watch includes Oakland, Genesee, Livingston, Lapeer, Midland, Shiawassee, Tuscola, Sanilac, Huron, Isabella and Gratiot counties until 1 a.m.

Tune into ABC12 on air, download the ABC 12 Storm Tracker 12 Weather App, or check our website abc12.com for the latest information. 

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