UPDATE: Tornado warning canceled for Genesee County

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Weather Alert

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...FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT...

* WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive
rainfall is expected.

* WHERE...A portion of southeast Michigan, including the following
counties, Genesee, Lapeer, Livingston, Macomb, Oakland, Saginaw,
Shiawassee and St. Clair.

* WHEN...Until midnight EDT.

* ADDITIONAL DETAILS...
- At 934 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to
thunderstorms. This will cause urban and small stream
flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen.
- Additional rainfall amounts of 1 to 2 inches are expected
over the area. This additional rain will result in minor
flooding.
- Some locations that will experience flooding include...
Warren, Flint, Troy, Southfield, St. Clair Shores, Pontiac,
Novi, Port Huron, Mount Clemens, Owosso, Hartland, New
Baltimore, Fenton, Howell, Lapeer, Flushing, Grand Blanc,
Brighton, Milford and Holly.
- http://www.floodsafety.noaa.gov

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Be especially cautious at night when it is harder to recognize the
dangers of flooding.

Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads.

&&

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
656 IN EFFECT UNTIL 1 AM EDT FRIDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN MICHIGAN THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES

IN SOUTHEAST MICHIGAN

BAY                   GENESEE               HURON
LAPEER                LENAWEE               LIVINGSTON
MACOMB                MIDLAND               MONROE
OAKLAND               SAGINAW               SANILAC
SHIAWASSEE            ST. CLAIR             TUSCOLA
WASHTENAW             WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADRIAN, ALMONT, ANN ARBOR, BAD AXE,
BAY CITY, BRIGHTON, BROWN CITY, CANTON, CARO, CASEVILLE,
CASS CITY, CROSWELL, DEARBORN, DECKERVILLE, DURAND, FERNDALE,
FLINT, FOWLERVILLE, HARBOR BEACH, HOWELL, IMLAY CITY,
LAMBERTVILLE, LAPEER, LEXINGTON, LINCOLN PARK, LIVONIA, MARLETTE,
MARYSVILLE, MAYVILLE, MIDLAND, MILLINGTON, MONROE, NOVI, OWOSSO,
PIGEON, PONTIAC, PORT HURON, REDFORD, REESE, ROYAL OAK, SAGINAW,
SANDUSKY, SEBEWAING, SOUTHFIELD, ST. CLAIR SHORES,
STERLING HEIGHTS, TAYLOR, TEMPERANCE, TROY, UBLY, VASSAR, WARREN,
WATERFORD, AND WESTLAND.
breaking

UPDATE: Tornado warning canceled for Genesee County

  • Updated
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Tornado Warning Canceled

A tornado warning has been issued for Genesee County until 10 p.m.

UPDATE: The tornado warning for Genesee County has been canceled. 

GENESEE COUNTY, Mich. (WJRT) - A Tornado Warning has been issued for Genesee County until 10 p.m.

Flint, Grand Blanc, Burton and Atlas are included in the warning.

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